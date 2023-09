Edwige rend un bel hommage à son grand-père au profit de Viva for Life

Au-delà de l’objectif personnel, vous avez ouvert une page de collecte avec quel objectif ?

"J’ai mis un objectif de 3050€... C'est une sacrée somme d'argent ! La première année, je visais les 500€, secrètement les 2000€... La seconde, je visais les 1000€ mais en espérais toujours le double... Après avoir récolté 3750 € en 2021 et 3200€ en 2022... Le calcul est vite fait... Il reste 3050€ pour atteindre les 10.000€ en trois années de défi ! Ce serait MERVEILLEUX de les atteindre pour les 10 ans de Viva For Life et pour ce défi qui me tient plus que jamais à cœur ! Teddy et moi vous remercions d'avance pour vos dons ! Petits, grands... Ils sont tous importants !"