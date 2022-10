Edward Still viré à Charleroi : "L'usure mentale associée aux résultats négatifs... il a perdu des joueurs", analyse Clément Tainmont

Charleroi a licencié son entraîneur Edward Still, au lendemain de la lourde défaite des Zèbres au Cercle de Bruges (4-1) dans le cadre de la 14e journée de Pro League. Le huitième revers de la saison pour le Sporting, qui reste sur un 4/21.

"Je suis un peu surpris par l'annonce de son départ car ça ne correspond pas vraiment à la politique et à la philosophie de Mehdi Bayat et du Sporting. Il y avait eu des remous avec Karim Belhocine, mais il avait été maintenu jusqu'au terme de la saison. Les résultats étaient plutôt négatifs, donc ça peut malgré tout se comprendre. Le bilan n'était pas mauvais car il y a toutefois eu quelques victoires. C'était insuffisant par rapport aux ambitions du club. Ce début de saison est assez raté", introduit Clément Tainmont.

Et notre consultant Complètement Foot d'ajouter : "Still a récolté une sixième place la saison dernière, c'était un très beau résultat. Charleroi aurait participé aux play-offs 1 si on avait poursuivi ce système avec six équipes. On pensait que cette saison allait être dans la continuité. Il y a eu une dynamique inverse, avec un recrutement manqué au vu des profils engagés. Le noyau de l'année dernière était compétitif en vue d'objectifs élevés. L'un ou l'autre départ important a empêché de poursuivre sur cette voie et l'entraineur n'a pas trouvé de solution. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Beaucoup de clubs ont peut-être envie de l'avoir dans leur staff. Qui dit première expérience dit enseignements à tirer. Dans la réussite de la première saison et dans l'échec de celle-ci. Un entraineur se construit aussi dans les périodes plus difficiles. Ca lui permettra d'évoluer, de peut-être changer sa manière de travailler à l'avenir. Il n'a que 31 ans, il a l'avenir devant lui pour trouver d'autres opportunités."