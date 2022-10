Edward Still : "On peut gagner les matches avec ou sans ballon, à nous de faire le meilleur choix face au Standard"

Cette dynamique positive du côté de Charleroi sera bien importante pour ce match toujours si particulier. Car recevoir le Standard, c’est le match attendu chaque saison.

"Déjà la semaine passée, avant d’aller à Anderlecht le week-end passé, on nous parlait déjà de cette rencontre. On sent la ferveur populaire qu’il y a autour de ce match. On sent l’importance que ça a pour nos supporters, mais aussi même en interne. Il y a une excitation. Il y a une énergie et une anticipation que l’on sent tous et c’est important pour nous de l’utiliser à notre avantage, de ne pas devenir timoré face à toute cette attente et d’utiliser l’énergie qui sera présente dans le stade pour qu’on soit plus fort et pour qu’on soit encore plus agressif", rajoute Edward Still.

Il faudra aussi voir sous quelle configuration Charleroi va vouloir jouer. En monopolisant le ballon ou en le laissant à l’adversaire ?

"On sait qu’on est capable de gagner des matches des deux façons. On a été à Zulte Waregem et à Seraing où on a eu un petit peu moins le ballon et on a gagné ces matches-là. On a eu un petit peu moins le ballon le week-end passé à Anderlecht et on a gagné. Donc on sait qu’on est capable de faire les deux. Mais il va falloir décider quoi faire. Ces derniers jours, on a bien analysé les forces et les faiblesses du Standard et sur base de ça, on fera le choix du plan de match."