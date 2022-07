Edward Still : "on n'a pas été assez bons dans l'avant-dernière passe"

Edward Still a concédé sa première défaite de la saison vendredi soir à l'Union Saint-Gilloise pour l'ouverture de la deuxième journée. Il est interviewé par Eleven Pro League. "On a une première mi-temps difficile, on a souffert parce qu’on a pas été assez bon à la suite de la récupération. Il nous a manqué l’avant-dernière passe."

Il pointe la force de l'adversaire du soir. "On était face à un adversaire qui, défensivement, fait partie des meilleurs du championnat. Il y a beaucoup de mérite qui revient à l’adversaire, on doit continuer à s’améliorer."

Le but est tombé sur une infiltration de Ross Sykes. Une phase particulièrement bien exécutée. "C'est le genre de phases sur lesquelles nous, on est souvent très bons. Défensivement, c’est difficile à suivre, ils ont créé un surnombre et on n’a pas pu réagir assez rapidement. C’est un top but. On n’a pas bien suivi la course, mais il faut saluer le travail de l’adversaire."

A Charleroi, le sujet de discussion tourne autour de l'attaquant de pointe. Youssouph Badji ne convainc pas, alors que Nadhir Benbouali manque encore de rythme. "Il manque d’une vraie préparation, ainsi que de repères avec ses coéquipiers. Il ne faisait pas toujours les bons choix. Ça va prendre un petit temps, mais on connait ses qualités et on est convaincu qu’il va marquer beaucoup de buts pour l’équipe."