Edward Still impatient d'accueillir des renforts à Charleroi : « Un attaquant et un milieu vont arriver »

Pas de victoire mais des motifs de satisfaction pour le Sporting de Charleroi après le partage 0-0 contre Gand samedi. Après avoir perdu deux fois par trois buts d’écart contre OHL et l’Antwerp, Charleroi a retrouvé une certaine maîtrise face aux Buffalo’s.

« Dans le contenu, il y a eu beaucoup plus d’impact et de consistance du début à la fin », s’est réjoui le coach des Zèbre Edward Still après la rencontre devant les caméras de la RTBF.

« La semaine dernière, on était distants par rapport à l’adversaire. Il fallait corriger cela et on l’a fait. Cela a mis Gand en difficulté. La Gantoise a dû jouer plus long à cause de notre pressing, de notre bonne organisation. Notre impact physique était nettement supérieur. L’engagement nous avait manqué. Cela nous avait manqué lors des derniers matches. On avait perdu ça dans notre jeu et on sait que l’engagement est une partie importante de notre identité. »

S’il est satisfait du jeu produit, Still espère bientôt retrouvé une certaine efficacité offensive. « On va retrouver des joueurs qui savent faire la différence dans le dernier tiers du terrain va nous aider », positive celui qui était privé de Vakun Bayo, Anthony Descotte et Adem Zorgane, notamment.

Mais au-delà des retours, Still est optimiste par rapport aux nouvelles recrues qui devraient débarquer au Mambourg. « On aura quelques renforts qui vont arriver. Un attaquant, un milieu de terrain et peut-être un joker supplémentaire. Cela devrait se concrétiser dans les jours qui viennent », a assuré le coach carolo.