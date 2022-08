Edward Still frustré par le manque d’efficacité de Charleroi : "On a assez d’occasions pour revenir dans ce match"

Charleroi s’est incliné ce vendredi face au FC Bruges en faisant une nouvelle fois preuve d’un manque de réalisme devant le but adverse. Malgré tout, Edward Still était satisfait de la prestation de ses joueurs : "On est très bien ressorti après la pause. Les espaces de Bruges étaient clairs avant le match. Le but qu’on marque en début de match était parfait. On savait qu’il y avait de la place dans le dos de Skov Olsen qui défend à moitié. Et on voulait isoler Mata avec la vitesse de Tchatchoua et Mbenza. On a réussi à le faire et génial, on entame le match de cette manière-là. On a mal géré le deuxième quart d’heure. On a peut-être eu trop d’enthousiasme, de vouloir trop aller de l’avant et une erreur, avec la qualité qu’il y a en face, ils nous ont tués. Ça se résume à trois erreurs de notre part, on leur donne ces trois buts. On a assez d’occasions pour revenir dans ce match. Quand je vois les chiffres à la fin, on pouvait même le gagner".

Si l’entrejeu zébré a petit à petit perdu le fil du match, c’est avant tout dû à la qualité des joueurs adverses : "Il y Hans Vanaken, Nielsen et Odoi en face. Et il y a toujours Sowah qui décroche donc c’est une top équipe. Et c’est normal d’avoir des moments durs dans ces moments-là. Je pensais qu’on était bien. Il y avait un peu de chance de notre côté. Il y a une latte pour eux. Ce n’était pas la panique générale, ils sont bons et donc à un moment on accepte de souffrir mais ne faisons pas d’erreurs pendant cette période difficile et si on passe ça, on sait qu’on va revenir dans le match parce qu’on a de la qualité individuelle et collective".

Forcément, il y avait un peu de déception dans le chef de l’entraîneur carolo : "C’est beaucoup d’émotions mais je suis avant tout super fier parce qu’on a respecté le plan. Tout le monde a tout donné. Les gars qui sont montés du banc étaient aussi hyper investis. C’est une déception, c’est frustrant parce que ça se joue à rien, c’est l’histoire d’un poteau. Mais au final, quand je vois les chiffres, on a 14 tirs et ils en ont 7. Notre expected goals est plus haut mais il nous faut un peu plus de réussite dans ce match mais aussi de maturité dans notre gestion de certains moments clés".