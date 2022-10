Edward Still, "fier" mais "dégoûté" : "c’est super difficile d’avaler une défaite comme celle-là"

"Ils ont quatre frappes au but sur l’entièreté du match", reprend le T1 carolo. "Je n’ai aucun problème d’encaisser quatre occasions sur un match. La qualité de la prestation défensive et de nos transitions étaient excellentes en première mi-temps. On a créé de multiples situations dangereuses dont le poteau de Mbenza. Et puis o encaisse juste avant la mi-temps mais on a réussi à passer au-dessus de ce coup dur pour proposer plus de jeu en deuxième période. Et puis, il y a la tête de Heymans en fin de match, ça doit toujours être but mais ça ne l’est pas. Il y a beaucoup d’émotions. Mais une qui est claire, c’est la fierté de ce qu’on a montré en première mi-temps et puis la réaction tout au long de la deuxième".



"On doit avancer la tête haute", insiste-t-il. "On a montré notre caractère en jouant à dix comme on l’a fait pendant presque une demi-heure. Cela demande de la résilience. On a montré qu’on était capable de défendre et d’attaquer. On est dégoûté mais on va avancer plus fort", conclut Still positif.