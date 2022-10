Edward Still et les maux carolos : "Seuls les résultats vont nous permettre d’avancer positivement"

La peur est souvent avancée comme une explication aux maux carolos actuels. Pour Still, on doit en parler mais pas trop. "Si on reste bloqué sur ce discours et cette discussion-là trop longtemps, on va seulement créer un doute de plus en plus grand. Il faut partager l’analyse et le sentiment du staff à ce sujet et puis il faut écouter le ressenti des joueurs. Et une fois que c’est fait, il faut tourner la page et avancer. Ensuite, il faut se focaliser sur les choses qu’on maîtrise entre le moment présent et le prochain match".



Dans le cas de Courtrai, son analyse est simple. "Au lieu de continuer à attaquer l’adversaire avec et sans ballon, on a reculé. Et c’est ce pas en arrière qui a créé du doute et qui permis à Courtrai de revenir dans le match. Ce n’est pas plus que ça et c’est pour ça qu’il ne faut pas dramatiser."