Edward Still avant Standard-Eupen : "Un match à Sclessin génère toujours beaucoup d’émotions"

Après avoir remporté son premier match dans le costume d’entraîneur de l’AS Eupen (0-1 à Seraing, le 23 décembre), Edward Still avait permis à l’équipe germanophone de remonter à la 13e place avec 8 points d’avance sur Seraing et 6 sur le premier descendant, Zulte-Waregem. Un mois plus tard, la situation est un peu plus délicate pour les Pandas, plus que jamais engagés dans la lutte pour éviter la relégation. Avec un point sur neuf, Eupen n'a pas encore remporté le moindre match en 2023. Réaliste, Edward Still reste toutefois confiant malgré un déplacement délicat au Standard.

Edward Still, que représente pour vous ce déplacement au Standard ?

" Je vais qualifier ce déplacement au Standard de top match. Aller jouer au Standard génère des émotions qui nous font clairement vibrer. Idem pour nos supporters. On a pu le voir il y a trois mois, à domicile, avec l’engouement qu'avait suscité ce match. Le stade était comble pour l’occasion et Eupen l’avait emporté. C’est donc un plaisir de pouvoir se rendre à Sclessin et nos intentions sont claires. On y va pour obtenir un bon résultat ".

Aller à Sclessin n'est pas une première pour vous. C’est une ambiance que vous appréciez ?

" Certainement. Il y a toujours beaucoup d’ambiance dans ce stade. J’y suis déjà allé à plusieurs reprises, avec Saint-Trond, Bruges, l’Antwerp et Charleroi. J’y ai vécu des expériences très positives et d’autres plus négatives mais dans l’ensemble j’en garde de bons souvenirs. Cette semaine, j’ai essayé d’expliquer aux joueurs comment gérer positivement cette ambiance et cette pression exercée par les supporters du Standard. Il faudra surtout ne pas se laisser impressionner par la ferveur populaire et au contraire profiter au mieux de cette pression pour essayer de créer un exploit. Je pense que le fait d’avoir un plan clair en termes de gestion d’émotions devrait nous permettre d’appréhender au mieux cette rencontre ".

Il sera primordial de bien gérer nos émotions

Le Standard n’est guère fringant en ce moment. Les Liégeois restent sur un cinglant revers concédé à l’Antwerp. Est-ce que c’est le bon moment pour affronter le Standard ?

" Peu importe la forme actuelle du Standard, qui reste une très bonne équipe malgré la défaite de dimanche dernier. Une équipe dont l’animation de jeu est excellente, avec des joueurs de grande qualité comme Philip Zinckernagel, William Balikwisha ou encore Cihan Canak qui monte en puissance. Les Liégeois possèdent de très bons joueurs à tous les postes et nous connaissons très bien leurs forces mais on reste confiants. Je me dis qu’en restant concentrés et disciplinés, on pourrait les mettre en difficultés ".

A l’aller, Eupen s’était imposé, 2-0, au Kehrweg. Peut-on s’attendre à un match similaire ?

" Ce sera un match différent. Il y a certains joueurs qui ont quitté le Standard mais c’est aussi le cas à Eupen. En plus, on va jouer à Sclessin alors qu'à l'aller, c'était dans notre petit stade du Kehrweg, ce qui change quand même la donne. Ce ne sera donc pas pareil mais ce qui sera identique, c’est notre engagement et notre détermination ".

Nous serons aussi déterminés qu'au match-aller

Vous ne pourrez toutefois pas compter sur votre maître à jouer, Stef Peeters, indisponible pour ce match. Un coup dur pour Eupen ?

" C’est exact. Son absence est préjudiciable. Pas seulement face au Standard mais pour tous les matches. Stef Peeters est un des joueurs les plus importants de l’équipe. On a déjà ressenti son absence lors du match à OHL mais on a beaucoup travaillé les automatismes aux entraînements pour essayer de pallier son absence. Même sur les phases arrêtées, on a des solutions pour le remplacer avec notamment la qualité de frappe de Nathan Bitumazala mais aussi de Gary Magnée, donc nous avons des alternatives intéressantes. Dans ce sens, la venue de Brandon Baiye va aussi nous aider dans le milieu de terrain ".

Brandon Baiye est donc un renfort de choix pour l’AS Eupen ?

" Clairement. Grâce à son profil et à ses qualités physiques, il va apporter un plus dans l’entrejeu. Nous n’avions pas de profil comme le sien dans l’équipe. C’est un médian défensif athlétique qui va pouvoir nous aider grâce à sa puissance naturelle et sa force dans les duels mais il possède aussi une très bonne technique. Brandon a aussi un super instinct pour arrêter les contre-attaques. Il est efficace dans le contrepressing et dans la vitesse de réaction pour aller au duel. Il possède aussi un leadership naturel, malgré son jeune âge, qui va faire du bien à l’équipe. J’avais déjà remarqué ses qualités à Bruges, quand j’étais l’adjoint d’Ivan Leko. Brandon faisait ses débuts professionnels même si à l’époque il n’avait que 17 ans. Depuis, il a joué en Autriche et en Ligue 1, à Clermont. Il a donc engrangé de l’expérience et le fait de le retrouver quelques années plus tard est un plaisir pour moi ".

Cela veut donc dire que Baiye pourrait déjà être titulaire au Standard ?

" Il y a de fortes probabilités en tout cas. Je le répète, Brandon est un vrai renfort pour notre équipe et je compte sur lui pour aider Eupen à se maintenir en Pro League ".