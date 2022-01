Edward Still après la défaite de Charleroi : "On peut parler de tactique mais ce qu’il faut avant tout c’est du cœur"

A 2-0 les Carolos auraient pu revendiquer un penalty, une phase que le coach du Sporting n’a pas souhaité commenter :"C’est une phase dont je ne discuterai pas mais c’est un fait de match qui existe bel et bien".

Mais pour Edward Still les Carolos ont surtout manqué de cœur cette après-midi : "On peut parler de foot, de tactique, de jeu de position, tout ce que j’aime, tout ce qui me passionne, mais tout cela on en parle quand on développe de la puissance, de l’impact physique et surtout du cœur. C’est à partir de cela qu’on peut construire quelque chose. On a été bousculé. Ça ne nous ressemble pas, c’est dommage. On va se regarder droit dans les yeux. On doit faire en sorte que ces défaites souvent sévères s’arrêtent. On doit être capable de réagir".

Une réaction attendue samedi prochain, à domicile, face à la Gantoise qui est à égalité de points avec Charleroi.