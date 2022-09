Edward Still après la défaite de Charleroi à OHL : « On a peut-être été trop ambitieux »

Ce samedi, Charleroi s’est incliné 3-2 sur la pelouse d’OHL. Une défaite serrée, survenue en fin de match après un but de Gonzalez à 5 minutes de la fin. Dans cette partie, les Carolos ont mené puis sont revenus au score avant donc de s’incliner.

Un match à rebondissements, frustrant pour Edward Still, le coach des Zèbres qui était logiquement déçu après la défaite, d’autant plus que selon lui, son équipe avait fait ce qu’il fallait offensivement pour ramener quelque chose de ce déplacement : "Il y avait assez avec deux buts que pour ramener quelque chose de Louvain."

Charleroi s’est tiré dans les pattes avec plusieurs erreurs défensives, comme la sortie complètement ratée de son gardien, Hervé Koffi, sur le premier but louvaniste : "Hervé nous a sauvés tellement de fois la saison passée et il a fait une bonne entame de saison. Puis sur le deuxième but, offrir une phase arrêtée à cet endroit-là du terrain alors que ce n’était pas nécessaire, c’est aussi un apprentissage pour nos jeunes joueurs comme Ken Nkuba qui va apprendre très vite de cette petite erreur."

Charleroi s’est sabordé avec des erreurs mais est parvenu à rester dans le match jusqu’à 5 minutes de la fin et le coup de massue signé Gonzalez. Un but, causée par un peu trop d’ambition des Carolos selon leur coach : "On a peut-être été trop ambitieux, trop gourmand. Au lieu de laisser venir le match à nous sur la fin car on savait qu’on avait les ressources physiques pour leur faire mal. On a peut-être été un peu porté par notre enthousiasme à 2-2. C’est dommage mais on va apprendre de ça. La jeunesse du groupe apprendra de ces points perdus ici."

Enfin, au micro de la Pro League, Edward Still a confirmé que Charleroi a tenté des coups en fin de mercato, mais sans succès : "On ne voulait pas faire n’importe quoi en cette fin de mercato. On aurait pu faire venir cinq joueurs mais ce n’était pas les profils qu’on voulait. Ceux qu’on avait ciblés et qu’on n’a pas su faire plus tôt dans le mercato, ils se sont fait attendre. Mehdi (Bayat) et Pierre-Yves ont fait beaucoup d’efforts les derniers jours, ils ont envoyé des offres avec des montants plus élevés que nécessaire. Mais quand une offre n’est pas acceptée, elle n’est pas acceptée. C’est comme ça. On a un noyau qui est jeune, ça permettra de voir plus souvent nos jeunes comme Anthony Descotte. On a plus qu’assez de qualités dans le noyau pour faire quelque chose de très bien jusque janvier et on refera le point après."