Edward Still après la défaite de Charleroi à Anderlecht : "Les erreurs individuelles font partie du football"

Edward Still est revenu au micro d'Eleven Sports sur la défaite de Charleroi contre Anderlecht. Il a tenu à aller vers les supporters, ceux-ci étant logiquement déçus à l'issue d'un revers lourd dans les chiffres (4-0). "Il faut l'accepter, c'est important d'assumer auprès d'eux. Hors de question de ne pas aller les voir s'ils nous demandent des comptes."

Il a analysé la rencontre dans ses détails. "Pendant les 25 premières minutes, Anderlecht a été très bon, il faut saluer la prestation de l'adversaire. Malgré ça, on s'est solidifié, on a été plus présents dans le match à l'issue de ce passage difficile. C'est dommage de concéder l'ouverture du score sur une erreur individuelle, mais on sait que ça fait partie du foot."

Les Zèbres sont revenus des vestiaires avec des intentions largement meilleures. Le discours du coach Still a permis de remettre certaines idées en place. "A ce moment-là, il faut revenir à nos bases, il faut se concentrer sur la deuxième période et oublier ce qui s'est passé en première. Pendant quinze minute en deuxième mi-temps, on a été meilleurs qu'eux, on entendait des sifflets dans les tribunes. On perd notre avantage avec une deuxième erreur individuelle. On a malgré tout réussi à souffrir."

Charleroi bouclera sa phase classique à domicile en recevant Zulte-Waregem avant de pouvoir éventuellement se consacrer aux Europe Playoffs.