Edward Still, agacé après la défaite de Charleroi : "Westerlo a shooté 3 fois au but, et a marqué 3 buts"

Au-delà de la défaite, la coach carolo n’arrive pas à digérer les manquements chroniques de son équipe : "Je ne comprends pas comment on peut laisser Westerlo venir avec une telle facilité, en transition. On n’apprend pas de nos erreurs. Ça avait déjà été le cas contre Bruges et contre Ostende. Ce n’est pas possible de gérer les transitions de cette manière".

Après 9 journées de championnat, Charleroi compte 12 unités, c’est peu, trop peu pour Edward Still :"On n’a pas pris assez de points. On a perdu de la même manière contre Ostende, contre OHL la semaine dernière et contre Bruges. Ce n’est pas compliqué. On est 10 points en dessous d’où on devrait être, a conclu l’entraîneur des Zèbres.