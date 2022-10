Edward Still abattu après la défaite de Charleroi : "Tout le monde a failli aujourd’hui"

Ce n’était pas la soirée de Charleroi. Sur la pelouse de Saint-Trond, les Zèbres ont été logiquement battus. Après la rencontre, Edward Still est venu s’exprimer au micro de Vincent Langendries.

"C’est difficile de sortir quelque chose de positif ce soir, on peut parler d’un non-match. Cela ne nous ressemble pas, surtout cette saison. Ce serait facile de tirer sur un individu ou un autre donc c’est le moment de se serrer encore plus les coudes, de ressortir notre bleu de travail. On a l’opportunité de se tourner la page de ce match très rapidement et de revenir mardi contre Courtrai pour montrer ce qu’on a au fond de nous.", a-t-il expliqué d’entrée.

Concernant les raisons de cette défaite claire, Still n’a pas un élément à mettre en exergue : "Il y a plein de plein de petits facteurs pour expliquer la situation, dont le terrain synthétique. À chaud, c’est trop rapide pour donner un avis mesuré sur ce match. Ce qui est encore plus difficile à digérer, c’est encaisser des buts improbables avec le corner direct et un deuxième but après une erreur individuelle qui nous coupe complètement les jambes. On n’a pas réussi à trouver une réaction collective après le premier but."

Selon le coach zébré, la responsabilité est collective : "Tout le monde a failli aujourd’hui, le staff, les joueurs. Il y a deux semaines, on quittait Anderlecht avec un sentiment positif et beaucoup d’enthousiasme. Se retrouver deux semaines plus tard avec ce sentiment-ci, c’est difficile. À nous de se serrer les coudes et de trouver au sein de l’équipe et du collectif la force pour revenir mardi."

En fin d’interview, le technicien a concédé son amertume après la prestation de son équipe : "Je ne vais pas cacher que c’est super difficile à digérer. Parfois, il y a certains matches où il faut tout simplement fermer la page et ne pas laisser plus d’énergie ici. On est tous dégoûtés, moi le premier. C’était déjà arrivé la saison passée mais la dynamique globale était plus positive. Désormais, la situation est ce qu’elle est. À nous de nous concentrer pour mardi."