Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, les hippies 2.0 de LA. !

C’est une belle bande de baba cool, des hippies 2.0 ! Le groupe, ou plutôt méga groupe, est regroupé autour d’Alex Ebert, le chanteur leader d’Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. ''Edward Sharpe'' est le titre du livre écrit par Alex Ebert, alors en thérapie. Le pitch est simple comme une bonne nouvelle de science-fiction de Philip José Farmer : un être venu sur terre pour sauver l’humanité, mais se trouve distrait par les jolies filles et l’amour.

Alex Ebert, rencontre Jade Castrinos et fonde avec des amis communs, tous musiciens, le groupe Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Dans le Los Angeles de 2007, un revival psyché est en marche. Une douzaine de musiciens, une furieuse envie de jouer et surtout l’envie de partager leur trip hippie… Un premier album, une tournée, et Edward Sharpe and the Magnetic Zeros est sur les rails.