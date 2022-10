Edvard Munch et la musique : "l’art est la sève de la vie"

Au contact de l’impressionnisme, sa palette s’éclaircit. Il utilise des couleurs pures et complémentaires ou des teintes délicates pour reproduire l’impact de la lumière. Il s’intéresse aussi beaucoup aux œuvres de Gauguin et de Félix Vallotton. Et les visions flamboyantes et passionnées de Van Gogh exercent sur lui une influence durable tout comme le graphisme d’Odilon Redon. Ce qu’il découvre, il veut le mettre au service de la projection de ses émotions. Il aimerait renoncer à rendre l’illusion du réel pour l’expression absolue de la subjectivité. Munch confiait : On ne doit plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent. Il faut peindre des gens vivants qui respirent et ressentent et souffrent et aiment.

Munch est un ami de Stéphane Mallarmé. Il fréquente beaucoup le cercle symboliste de Paris. Il s’agit d’exprimer par l’art, l’invisible caché derrière le monde sensible. Le siècle est éminemment littéraire et la littérature ne peut que marquer de son empreinte les arts visuels. Munch s’intéresse aussi à l’œuvre du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Ses personnages, comme ceux du peintre, ont la force d’allégories universelles personnifiant le désir, la liberté, l’angoisse ou la mort. Munch souhaite exprimer des émotions et explorer le drame humain.