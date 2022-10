Edvard Munch et la musique

Le 16 octobre 2022 à 10 h, dans le cadre de l'exposition "Edvard Munch. Un poème de vie, d'amour et de mort" au musée d'Orsay à Paris. https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/expositions/edvard-munch-un-poeme-de-vie-damour-et-de-mort

On ne doit plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent. Il faut peindre des gens vivants qui respirent et ressentent et souffrent et aiment.

Un soir, je marchais le long d'un chemin, la ville d'un côté, le fjord de l'autre - j'étais fatigué et malade. Je m’arrêtai pour contempler le fjord – laissant mes amis s'éloigner. Le soleil se couchait, et l'air se teintait de rouge-comme du sang ; j'avais l'impression qu'un cri avait traversé la nature ; je sentis un cri. J'ai peint ce tableau : j'ai peint l'air et les nuages comme du sang.