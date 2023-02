Éduquer au consentement, une histoire de vivre ensemble

Certains établissements s’emparent de la question et développent leurs propres outils de sensibilisation. C’est par exemple le cas d’une école bruxelloise qui a affublé ses murs d’affiches aux slogans adaptés à des tranches d’âge spécifiques. "J’ai été très touché par cette campagne. J’aimerais faire un travail similaire dans mon école parce que ça répond à une difficulté qu’on a chez nous", commente Arnaud Arys. C’est qu’après deux ans de crise sanitaire et de cours à distance ou tout bonnement annulés, certain.es élèves n’étaient plus habitué.es à la vie en communauté. “Quand on les a récupéré.es, iels n’avaient plus les codes. Des enfants dominant.es imposent leur vision aux autres, ce qui crée des disputes de partout. Sensibiliser au consentement est une bonne réponse à cette réalité : si les élèves laissaient plus de place à la parole de l’autre, on éviterait bien des conflits."

En matière de sexualité, la validité du consentement fait parfois l’objet de désaccords : "Il ou elle m’a dit ‘non’ mais je sais que ça voulait dire ‘oui’", "ce n’est pas un viol car elle n’a pas crié", etc. Ces interprétations, pressions, hésitations autour de ce qui constitue une relation consentie sont communément appelées la zone grise. Une zone de flou qui pose question : comment éduquer au consentement dès lors que la règle n’est pas claire ? Pour Anne-Sophie Marq, la réponse est simple : "Il faut sortir de cette zone grise parce qu’elle amène de l’incertitude. Quand on dit que ‘non’, c’est peut-être ‘oui’, ça ne permet pas d’avancer. Donc quand c’est ‘non’, c’est ‘non’. Et quand c’est ‘oui’, c’est ‘oui’." Le plan Sacha (Safe attitude contre le harcèlement et les agressions), créé en 2018 pendant le festival Esperanzah !, s’inscrit par exemple dans cette philosophie.