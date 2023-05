Édulcorants : sucres toxiques en douceur

Dans le monde d’aujourd’hui, il est bien connu que la consommation excessive de sucre est associée à un risque accru de maladies. Il est donc important de prendre des mesures pour réduire notre consommation de sucre et nos envies de sucreries. Cela ne signifie pas que nous devons complètement ignorer notre amour pour les douceurs. Heureusement, il existe des alternatives plus saines pour sucrer nos préparations pâtissières.

Lorsque nous nous adonnons à la pâtisserie, il est possible d’explorer diverses options pour remplacer le sucre traditionnel. Les dattes, par exemple, peuvent être utilisées pour sucrer naturellement nos préparations. De même, une banane bien mûre peut apporter une douceur agréable, tout en ajoutant de la saveur et de la texture. Le miel de qualité, en quantités modérées, peut également être une option intéressante. Si vous préférez un substitut de sucre à faible teneur calorique, vous pouvez opter pour le xylitol ou l’érythritol. Ces sucres, appelés "sucre-alcools", ont un pouvoir sucrant intéressant tout en étant faibles en calories. Il est quand même important de noter qu’ils peuvent provoquer des effets laxatifs et des ballonnements lorsqu’ils sont consommés en excès. Par conséquent, il est préférable de les utiliser avec modération.

Sucrer nos aliments et nos préparations pâtissières de manière sûre et saine est possible. En adoptant une approche équilibrée et en choisissant des alternatives naturelles.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13 heures à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.