Éducation sexuelle (EVRAS) à l’école : "Je n’ai pas pour but de convaincre les parents, je veux élever des futurs adultes bien dans leur corps"

En sixième primaire, Kamille Duvivier explique qu’elle aborde avec les enfants la puberté et les changements du corps (l’apparition des boutons, la transpiration, les règles, les érections). C’est en fonction des questions posées par les enfants que différents thèmes sont abordés. "Par exemple, si on a des questions sur les érections nocturnes ou les érections au réveil, on va expliquer que c’est tout à fait normal, que le cerveau appuie sur un bouton, qu’il y a une érection et que ça signifie simplement que l’enfant est en bonne santé. Ça permet d’apaiser la peur des enfants qui font un lien entre érection et sexualité". Kamille Duvivier aborde aussi la procréation de manière physiologique, en parlant d’ovule qui provient d’une femme et de spermatozoïdes qui proviennent d’un homme. "On ne va pas expliquer qu’il faut mettre un pénis dans un vagin. A ce moment-là, ces enfants n’ont pas cette question-là en tête, ils ne sont pas intéressés. Ils se demandent plutôt : comment fait-on pour avoir des jumeaux et pourquoi certaines personnes ne peuvent pas avoir d’enfants".

En début d’année, un thème général est convenu avec les instituteurs et institutrices. Comme Kamille Duvivier l’explique, les animateurs et animatrices EVRAS savent que certains thèmes seront inévitablement abordés, comme la puberté en sixième primaire. Mais ce sujet est vaste et l’angle d’attaque du thème est défini par les questionnements des enfants : "Si des enfants nous demandent pourquoi ils ont l’impression de ne plus être sages comme avant, qu’il y a des règles insensées à la maison etc. On n’abordera pas les questions de changement de corps à la puberté. On se base vraiment sur les inquiétudes et questionnements des enfants, des choses qu’ils n’osent pas aborder chez eux".