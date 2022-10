Éducation sexuelle et affective à l’école : une lente (r)évolution

C’est un pas important dans l’éducation des plus jeunes générations. Dix ans après la mise en place de cours d’éducation sexuelle obligatoires à l’école, ces modules vont être mieux encadrés, afin que tous les élèves puissent bénéficier d’une formation de qualité.

En effet, depuis la mise en place des cours d’éducation sexuelle en 2012, les disparités restaient très importantes d’une école à l’autre. Sans cadre clair, les acteurs de terrain n’avaient pas d’objectifs précis et mettaient en place des projets en roue libre. "Nous nous sommes rendus compte que dans les faits, très peu de jeunes avaient réellement accès à ces cours" explique Coraline Piessens, chargée de mission à la Fédération laïque des Centres de Planning Familial.

Un "guide de l’éducation sexuelle"

Désormais, un guide balisera les apprentissages et objectifs du développement psycho-affectif et sexuel des enfants et adolescents à l’école. Construit grâce aux avis de 380 jeunes de 5 à 25 ans, mais aussi grâce au regard de 143 professionnels, ce support permettra de donner un cap et un cadre aux enseignants et autres acteurs impliqués dans cette formation.

On vient de loin

"Cela va permettre à tout un secteur de mener des projets communs de manière concertée" explique Louise-Marie Drousie, chargée de projet chez O’Yes."Ce guide va permettre de déterminer les apprentissages que les enfants et les jeunes peuvent ou doivent réaliser en fonction de leur âge et de leur développement psycho-affectif et sexuel" ajoute Coraline Piessens. Objectif : en finir avec l'inégalité d'accès à ce type d'apprentissage.