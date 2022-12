Éducation sexuelle à l’école : "Dans ce guide, il n’est pas question de pousser les enfants à envoyer des sextos"

Le nouveau guide destiné aux professionnels de l’EVRAS (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait couler beaucoup d’encre depuis plus d’une semaine.

Certains passages ont été vivement critiqués par plusieurs pédopsychiatres ou encore psychologues. Dans La Libre, ceux-ci ont par exemple adressé une lettre ouverte à la ministre de l’Education, Caroline Désir, et aux parents d’élèves.

Mais qu’y a-t-il réellement dans ce guide pour être autant décrié ? Quel est son objectif ? Qui l’a rédigé ?

Retour sur l’essence de ce projet pour mieux comprendre les réactions qu’il suscite.

EVRAS, qu’est-ce que c’est ?

EVRAS, c’est l’acronyme qui désigne l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle.

Le Code de l’Enseignement prévoit des animations EVRAS pour les enfants et les jeunes de 5 à 18 ans. Mais jusqu’à ce jour, le contenu de ces animations n’était pas harmonisé, aucun contrôle n’était prévu et aucune garantie n’existait quant à l’expertise des personnes s’adressant aux élèves.

Pour pallier ces lacunes, les entités francophones du pays, en collaboration avec les acteurs de terrain, ont décidé de refondre les balises de l’EVRAS pour un budget annuel de 4,8 millions d’euros.

Les centres de plannings familiaux de Wallonie et de Bruxelles deviendront les principaux opérateurs pour assurer ces animations qui seront obligatoires a minima pour tous les élèves en 6e primaire ainsi que ceux de 4e secondaire, soit un peu plus de 100.000 élèves chaque année.

Dès l’année prochaine, les élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles disposeront durant leur scolarité d’au moins deux animations EVRAS.

A qui et à quoi sert le guide ?

Le guide EVRAS (disponible en ligne sur le site EVRAS. be) est destiné aux professionnels qui vont intervenir dans les écoles. Il vise à définir les objectifs de ces animations EVRAS, à préciser les thématiques qui y seront abordées ainsi que les rôles des différents acteurs prenant part au processus. Ces intervenants devront être nécessairement labellisés par un comité et suivre des formations.

L’objectif de ce guide est d’aiguiller les animateurs labellisés face aux questionnements des élèves. L’asbl O’Yes (anciennement SIDA’SOS), ainsi que les nombreux acteurs ayant contribué à la rédaction de cet outil, précise que "le Guide évolue et s’adapte aux réalités et aux besoins des enfants et des jeunes. Cela sous-tend donc que la personne qui va faire une intervention se doit de connaître son public cible ainsi que leurs attentes et questionnements en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle. Le Guide précise bien que les apprentissages proposés sont des balises mais pas à suivre à la lettre, il faut toujours partir des questions des enfants et des jeunes".

Une série d’organismes et d’acteurs de terrain, dont les plannings familiaux, le Centre d’Action Laïque ou encore le Forum des Jeunes, ont participé à l’élaboration du guide. Près de 400 enfants entre 5 et 25 ans ont été interrogés pour donner leur point de vue sur les thématiques qui leur semblent essentielles à aborder et sur la façon de les traiter en classe.

"Nous avons considéré qu’il ne revenait pas à des Gouvernements de déterminer quelles questions les enfants et les jeunes se posent, à quel âge, ni la manière dont des adultes peuvent y répondre", explique la ministre de l’Education, Caroline Désir. "Il s’agit de matières sensibles, qui appellent à la plus grande prudence, et nécessitent un point de vue de spécialistes".

Pourquoi une polémique ?

Certains passages de ce guide ont été vivement critiqués, notamment dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l’Education et aux parents d’élèves.

Par exemple : "Dès 9 ans, le partage de sextos et/ou de nudes peut être excitant et être source de plaisir, dans un cadre de confiance et de consentement avec l’autre".

Un autre passage concerne l’identité sexuelle au même âge et la notion de transgenre.

"Le guide ne propose pas quelques balises, comme il le prétend ; il défend une vision idéologique de l’éducation sexuelle et affective, où chaque enfant jongle avec son genre et sa sexualité", peut-on lire dans cette lettre ouverte rédigée par des pédopsychiatres et autres thérapeutes critiques par rapport à certains extraits du guide.

Face à ces réactions, Caroline Désir a demandé la reformulation de plusieurs passages : "Mes collègues et moi pouvons toutefois entendre que les formulations liées à 3 points précis du Guide (sur 350 pages) peuvent interroger. Dans le souci de rechercher le plus grand consensus possible autour de la démarche, nous avons dès lors chargé les acteurs qui ont rédigé le guide de se pencher à nouveau sur ces parties du texte et d’envisager leur reformulation, le cas échéant en élargissant encore le champ de la consultation".

"Des réactions de milieux conservateurs et/ou confessionnels"

Pour l’asbl O’Yes, en concertation avec les membres des stratégies concertées EVRAS, ce nouvel outil, essentiel pour assurer la qualité des animations, sera et doit être perfectionné et évalué.

Concernant les passages qui font débat, comme celui des questionnements sur l’identité de genre, ces différents acteurs dans la rédaction du guide défendent leur point de vue : "Il est important que les professionnel·les y soient préparé·es pour que les jeunes concerné·es soient informé·es des possibilités qui s’offrent à elles et eux et ce y compris d’avoir accès à des personnes et des services ressources qui peuvent les aider".

De même, en ce qui concerne l’évocation des sextos dès 9-11 ans, ces acteurs précisent que certains apprentissages concernent davantage la fin de cette tranche d’âge : "Par ailleurs, il est également important que les enfants et les jeunes reçoivent certaines informations avant d’en avoir besoin afin d’avoir toutes les ressources nécessaires lorsque cela deviendra une réalité pour eux et elles. Il n’est évidemment pas question d’apprendre ou de pousser les enfants à envoyer des sextos ou faire des nudes".

Et de poursuivre : "À chaque avancée pour la généralisation de l’EVRAS, de vives réactions émanent de milieux conservateurs et/ou confessionnels qui considèrent que les sujets affectifs, relationnels et surtout sexuels sont tabous et ne doivent pas être abordés en dehors de la sphère intime et surtout pas avec des enfants".

Les rédacteurs du guide invitent à se renseigner sur le groupe "Observatoire de la Petite Sirène" auquel appartient certaines personnes très critiques envers plusieurs passages de ce guide. "Cet auto désigné 'observatoire' est en fait un collectif fondé à l’occasion de la publication d’un appel, le 27 février 2021, adressé à une large liste de psychanalystes, avec pour vocation de 'lancer l’alerte' sur les soins accordés aux adolescent·e·s trans. […] Parmi les co-signataires et co-fondateurs du groupe figure des membres de la Manif pour Tous".

O’YES et ses partenaires dans la rédaction de ce guide rappellent que les enfants et les jeunes ont avant tout droit à une information claire, fiable et respectueuse des droits en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle. Avec un objectif : "devenir des adultes responsables et épanouis".