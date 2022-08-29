Шкільна освіта | Education scolaire

У понеділок, 29 серпня, пролунав дзвінок для 900 000 студентів Валлонсько-Брюссельської федерації, які повернулися до занять. З цього приводу ми запросили до нашої студії Людмилу, щоб вона більш детально пояснила, шкільна освіта для українських дітей та шкільної освіти в Бельгії. Людмила кординатор робочої групи з питань навчання.

“Середня освіта є обов’язковою для дітей від 5 до 18 років, в цьому році всі діти, народжені в 2017 році мають ходити до школи. Діти, які народилися до 2017 року та яким виповнилося 2,5 роки можуть також відвідувати навчальні заклади для кращої інтеграції. Існує два способи навчання: перший, це бути записаним до школи комуни, або домашнє навчання, але важливо знати, що змішане навчання неможливе. Щодо зарахування до школи для українських переселенців, які мають тимчасовий прихисток: реєстрація можлива протягом року. Реєстрацію можна здійснити після прибуття на територію (не потрібно чекати, щоб зареєструватися в офісі імміграції, документи,) і не пізніше ніж через 60 днів після прибуття на територію. Школа зобов'язана прийняти реєстрацію. Якщо немає більше місць, у разі відмови в реєстрації вона повинна подати документ, що підтверджує відмову в реєстрації через відсутність місць. Для реєстрації необхідно зв’язатися з обраною вами школою (по телефону, електронною поштою, на місці тощо). "Домашнє навчання", мається на увазі, навчання вдома,та/або навчання в "приватній" школі (тобто такій, яка не організовується та не субсидується французькою спільнотою, як-то українські школи,) Декларація повинна бути зроблена не пізніше 5 вересня. Декларація на домашнє навчання обов'язково повинна бути зроблена до 5 вересня. Щоб повідомити, що дитина на навчанні вдома, ви повинні заповнити документ і надіслати його поштою до наших Служб, детально ви можете ознайомитись на сайті: http://www.enseignement.be/index.php?page=28188&navi=4580#inscription

Для того щоб ваш навчальний рік вважався дійсним, ви повинні регулярно відвідувати заняття. Ваша школа веде журнал відвідування учнями, у якому зазначаються виправдані та невиправдані пропуски.У початковій школі відвідування реєструється на початку кожного шкільного половину дня.У середній освіті явка на заняття ведеться погодинно. Відсутність є виправданою, якщо підтверджена офіційним документом (медична довідка, свідоцтво про смерть, виклик державного органу тощо), керівник вашої школи або організатор може прийняти інші причини за умови, що вони належать до форс-мажорних обставин або виняткові обставини, пов'язані з сімейними проблемами, психічним чи фізичним здоров'ям учня чи транспортом. Відсутність має бути аргументовано. Кількість днів (від 8 до 16 днів на навчальний рік) вказана у правилах внутрішнього розпорядку школи. Дитина повинна щодня відвідувати школу повний робочий день. У разі відсутності, навіть протягом однієї години, необхідно надати підтвердження керівництву школи (наприклад, медичну довідку, талон на прийом тощо). Якщо треба записати дитину з особливими освітніми потребами? То такі діти спочатку записуються в звичайні школи, де їм надають направлення на медичну комісію. Спеціалізована освіта дозволяє шкільне навчання, адаптоване до всіх дітей, усіх підлітків, які мають особливі потреби, особливі, невиправні або тимчасові труднощі. До 21 року учні з дислексією, аутизмом, афазією, розумовою недостатністю, обмеженими рухливістю чи іншими вадами знайдуть у закладах освіти адекватну відповідь на своє бажання навчання, свої освітні можливості, зможуть набути професійної та соціальної інтеграції.”

Повне інтерв'ю ви можете прослухати на нашому радіо RTBF-Україна на чистоті DAB+.