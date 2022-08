Шкільна освіта | Education scolaire

Lundi 29 août, la cloche a sonné pour que les 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles reprennent les cours. A cette occasion, nous avons invité Lyudmila dans notre studio. Elle coordonne le groupe de travail sur les questions de formation et nous explique plus en détail l'obligation scolaire pour les enfants ukrainiens et plus largement l'enseignement en Belgique.

"L'enseignement secondaire est obligatoire pour les enfants de 5 à 18 ans, cette année tous les enfants nés en 2017 doivent aller à l'école. Les enfants nés avant 2017 et âgés de 2,5 ans peuvent également fréquenter les établissements scolaires pour une meilleure intégration. Il existe deux manières d’apprendre : la première consiste à être inscrit dans une école communale, ou à domicile, mais il faut savoir que l'apprentissage mixte n'est pas possible. En ce qui concerne la scolarisation des immigrés ukrainiens bénéficiant d'un abri temporaire, l'inscription est possible dans un délai d'un an. L'inscription peut se faire à l'arrivée sur le territoire (pas besoin d'attendre pour s'inscrire au bureau de l'immigration) et au plus tard 60 jours après l'arrivée sur le territoire. L'école est obligée d'accepter l'inscription. S'il n'y a plus de places, en cas de refus d'inscription, elle doit présenter un document confirmant le refus d'inscription pour manque de places. Pour vous inscrire, vous devez contacter l'école de votre choix (par téléphone, email, sur place, etc.). "Scolarité à domicile" signifie scolarisation à domicile et/ou scolarisation dans une école "privée" (c'est-à-dire non organisée et non subventionnée par la communauté française, comme les écoles ukrainiennes). La déclaration d'études à domicile doit être faite avant le 5 septembre. Pour signaler qu'un enfant étudie à la maison, vous devez remplir un document et l'envoyer par courrier à nos Services, vous pouvez en savoir plus sur le site : http://www.enseignement.be/index.php?page=28188&navi=4580#inscription

Pour que votre année académique soit considérée comme valide, vous devez assister régulièrement aux cours. Votre école tient un registre des présences des élèves, qui enregistre les absences excusées et non excusées. En primaire, l'assiduité est enregistrée au début de chaque demi-journée d'école. En secondaire, l'assiduité aux cours est enregistrée toutes les heures. Une absence est excusée si elle est constatée par un document officiel (certificat médical, acte de décès, convocation d'une autorité publique, etc.). Le chef d'établissement ou l'organisateur peut accepter d'autres motifs, à condition qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à la santé mentale ou physique de l'élève ou au transport. L'absence doit être justifiée. Le nombre de jours (de 8 à 16 jours par année académique) est précisé dans le règlement intérieur de l'école. L'enfant doit fréquenter l'école à temps plein tous les jours. En cas d'absence, même d'une heure, il est nécessaire de fournir une attestation à la direction de l'école (par exemple, un certificat médical, une fiche d'admission, etc.). Vous devez inscrire un enfant pour des besoins éducatifs particuliers ? Ces enfants sont d'abord inscrits dans des écoles ordinaires, où ils sont orientés vers une commission médicale. L'enseignement spécialisé permet une scolarisation adaptée à tous les enfants, tous les adolescents qui ont des besoins particuliers, des difficultés particulières, irréversibles ou passagères. Dès l'âge de 21 ans, les étudiants dyslexiques, autistes, aphasiques, retardés mentaux, à mobilité réduite ou autres handicaps trouveront dans les établissements d'enseignement une réponse adéquate à leur désir d'étudier, leurs opportunités d'études, et pourront acquérir une intégration professionnelle et sociale".

Vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview sur notre radio RTBF-Ukraine en DAB+.