Éducation, santé, sexualité : les personnes porteuses de handicap y ont droit comme les autres

Dans le domaine de la santé et du bien-être la question de la sexualité est souvent tue chez les personnes handicapées alors qu’elles ont du désir, comme tout le monde. "Dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, là encore, il est parfois encore pensé que les personnes handicapées n’ont pas de vie sexuelle et n’ont pas droit à cette santé reproductive", explique Blandine Bouniol.

Une fois ce tabou brisé, il sera possible d’adapter l’information pour les personnes porteuses d’un handicap sur leurs droits. "Il y a encore beaucoup de travail à faire pour dépasser ces préjugés, et non seulement travailler sur les personnels de santé, mais aussi sur l’information à livrer aux personnes handicapées elles-mêmes sur leurs propres droits."