Education, promotion et mentalité : Les trois piliers de la réussite du cyclisme slovène

Au plus haut niveau, les quelques pourcents qui font la différence se situent souvent dans la tête. Et à ce petit jeu-là les Slovènes font preuve d’une volonté particulièrement pointue. La volonté de s’illustrer pour faire exister leur petit pays sur la carte du monde. A l’image de Tina Maze en ski alpin ou de Luka Doncic en basket-ball, les cyclistes slovènes participent aujourd’hui au rayonnement international de leur pays. " Les coureurs des pays de l’est en général ont la volonté d’améliorer leur propre naturel et le naturel de leur famille en performant dans le sport " juge Gérard Bulens. " C’est très différent en Belgique où les familles et les enfants se considèrent comme des vedettes avant même d’avoir prouvé quoi que ce soit ".

En remportant le premier monument de la saison à Sanremo, 10 ans après son titre mondial chez les juniors, Matej Mohoric a prouvé toute sa détermination. Déterminés dans l’effort mais également humbles face aux caméras les coureurs slovènes amènent aussi un vent de fraîcheur sur le World Tour. Un vent qui n’est sans doute pas prêt de s’arrêter de souffler.