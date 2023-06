Education First : du rêve à la désillusion ?

Sur internet, on retrouve aussi des témoignages accablants. " J’ai des potes qui sont dans des endroits ultra-insalubres, j’ai des potes qui n’ont pas de chauffage ", témoigne sur TikTok une étudiante partie avec EF. " J’ai un pote à moi qui a une souris dans sa chambre. "

Il y avait une chambre en haut, donc finalement, on était cinq ou six.

Pour Rémi, parti à Malte en août 2020, le logement était relativement correct, mais il y faisait très chaud, d’autant plus qu’ils étaient plusieurs étudiants en même temps. " On était dans une pièce séparée en deux par une sorte d’armoire et dans cette pièce, on était quatre. Il y avait une chambre en haut, donc finalement, on était cinq ou six ", se souvient le jeune étudiant. Le contrat stipule pourtant que ce sont des chambres doubles. Et dans ses amis, partis depuis la Belgique en même temps que lui, certains ont été encore plus mal lotis. " Il y en avait qui étaient dans des familles où il y avait de la moisissure et des cafards ", dénonce Rémi.