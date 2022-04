Education à la vie Relationnelle, Affective, et Sexuelle : obligatoire depuis 10 ans, elle est dispensée à seulement 20% des élèves

Cela fait dix ans. Dix ans que l’Education à la vie Relationnelle, Affective, et Sexuelle (EVRAS) fait officiellement partie des missions prioritaires de l’enseignement fondamental et primaire en Fédération Wallonie Bruxelles. Et pourtant, seuls 20% des élèves francophones en bénéficient aujourd’hui, à raison d’au moins une séance sur l’ensemble de leur scolarité (il s’agit généralement de deux fois deux heures).

Une campagne vient d’être lancée par la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF), la Fédération Pluraliste des Centres de Planning Familial (FCPPF) et la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO) pour sensibiliser les parents, les informer sur la question (c’est quoi l’EVRAS ? De quoi va-t-on parler à mes enfants ? Etc.). Parce que l’un des freins à la généralisation de l’EVRAS, c’est encore la méfiance des parents.

La crainte des parents

"Quand on prévient qu’il y aura une animation, il arrive que des parents ne mettent pas leurs enfants à l’école le jour où c’est prévu", explique Lola Clavreul, directrice de la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF), l’un des acteurs à l’origine de la campagne.

Lise Marie Drousie, chargée de projet EVRAS à l’asbl O’YES, connaît aussi les réticences des parents : "Il est arrivé que des parents écrivent à la direction pour exiger de ne pas organiser d’animation, en disant que c’était inadmissible."

Lise Marie Drousie fait partie d’un groupe d’acteurs (Stratégies concertées EVRAS) qui planche sur les moyens à mettre en place pour généraliser l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ils ont organisé des ateliers avec des parents, pour comprendre ce qui bloque. "Ce qui en est ressorti, se souvient-elle, c’est que certains parents ont peur qu’on parle juste de masturbation ou de l’acte sexuel en tant que tel. Ils n’ont pas toujours conscience des thématiques abordées dans le cadre scolaire ".

Bien plus que le S de Sexualité

Ce que l’on retient de l’acronyme, c’est souvent le S, de sexualité, mais l’EVRAS, c’est bien plus large que ça. "Ce n’est pas de l’éducation sexuelle où on présente une planche anatomique !", s’exclame Julie Henriet, animatrice et formatrice.

Les animateurs essaient toujours de partir des questions des enfants, pour construire la séance. "Les adolescents ont beaucoup de questionnements, par rapport à l’image du corps, à la confiance en soi", dit encore Julie Henriet. Au-delà de leur donner une autre vision de la sexualité que celle à laquelle ils pourraient être confrontés sur internet, l’EVRAS permet aussi de travailler sur ce genre de thème. "Ça permet de travailler sur leur bien-être psychique, en fait ! Et ça les rend du coup plus disponibles pour les apprentissages. C’est un moment où on peut s’arrêter pour penser, pour se penser."

Un moment d’autant plus nécessaire pour des jeunes remués par la pandémie et la guerre en Ukraine. "On parle des émotions, du savoir-vivre, de nos besoins, etc. La sexualité n’est pas isolée de tout ça. Toutes ces dimensions s’articulent."