Eduardo Sepulveda, l’équipier d’Arnaud De Lie, a sauvé sa carrière grâce à un tweet

C’est chez nos confrères de CyclingNews que le coureur argentin a expliqué son passage chez Lotto-Dstny : "J’avais vu que Larry Warbasse avait trouvé sa nouvelle équipe via twitter. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et du coup j’ai publié un tweet, en disant que j’étais disponible sur le marché", a déclaré le nouvel équipier d’Arnaud De Lie.

Un tweet qui a retenu l’attention d’Allan Davis, directeur sportif dans l’équipe belge. Eduardo Sepulveda a rapidement signé un contrat d’une année avec Lotto-Dstny.

Eduardo Sepulveda est en ce moment sur les routes du Tour d’Oman.