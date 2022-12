Edouard van Praet artiste bruxellois en double teinte, sombre et lumineux

Edouard van Praet fait ses premiers pas dans la musique vers 15, 16 ans lorsqu’avec son meilleur ami ils décident de fonder un groupe. Classique. Edouard grandit avec les Doors, les Beatles, les Libertines, Arctic Monkeys et se passionne assez vite pour les leaders mythiques de ses formations, autant de héros qui influeront très vite sur son style et sa musique. Au fil du temps, Edouard s’émancipe et choisit l’aventure solo, arborant ainsi fièrement son nom et prénom en étendard.

En proie aux tourments et aux doutes depuis l’adolescence, Edouard canalise cette énergie dans ces études de psycho le jour et la création et l’écriture la nuit venue.