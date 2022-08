Édouard, l'ami des étudiants, est mort : Louvain-la-Neuve perd une personnalité attachante

Il y a des visages qu’on n’oublie pas et celui d’Édouard était de ceux-là. Si vous avez fréquenté Louvain-la-Neuve, arpenté ses rues et ses soirées festives, vous l’avez forcément croisé. Peut-être avez-vous discuté avec lui. Edouard était une figure attachante du quotidien depuis tant d’années.

Edouard et sa sacoche dont il ne se séparait jamais, c’était toujours un sourire et un bonjour, une joie de vivre communicative. Parmi les étudiants, de génération en génération, il n’avait que des amis qu’il serrait dans ses bras. Ils le surnommaient affectueusement Doudou et l’invitaient souvent à participer à leurs activités et leurs guindailles.

Le 31 juillet, Doudou est mort. Il allait avoir 67 ans. Sans lui, Louvain-la-Neuve ne sera sans doute plus tout à fait pareille.

"Triste nouvelle", lit-on sur Facebook où beaucoup d’anciens étudiants s’émeuvent de cette disparition. "Notre Édouard! Quel pincement au cœur! Tu seras toujours notre ami". Il ne reste que les souvenirs, Doudou est parti.

Les funérailles d’Édouard de Briey seront célébrées ce vendredi matin en l’église Saint-Clément à Watermael-Boitsfort.