Edouard de Keyser naviguera à la barre de son "Solar Wind", un voilier zéro émissions de CO2. Les équipements du voilier seront alimentés par des panneaux solaires et le bateau dispose d’un moteur électrique. "Au départ, il n’y avait déjà pas de moteur à bord, ce qui n’est pas très grave pour un voilier, mais ce n’est pas courant non plus", précisait ce mercredi matin Edouard de Keyser au micro de La Première.

"Pour la course, il fallait l’équiper d’un moteur pour des raisons de sécurité, et donc j’ai mis un moteur électrique avec des panneaux solaires et une hydrolienne afin d’être complètement autonome en énergie", poursuit le skipper. Construit par le navigateur Jacques Riguidel, lui-même adepte du tour du monde en solaire, le bateau d'Edouard de Keyser vise à "maximiser le réemploi et essayer de favoriser les meilleurs technologies vertes pour que l'océan reste le plus bleu possible", comme le dit Edouard de Keyser lui-même.