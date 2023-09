Édouard de Keyser et son "SolarWind" parés pour leur tour du monde zéro émission

Édouard et ses proches n’ont rien laissé au hasard pour que l’aventure soit possible jusqu’aux petits plats mijotés et déshydratés par son épouse à la maison depuis des mois. Et, surtout, il a fallu être créatif pour suivre scrupuleusement son ambition zéro émission, comme ce petit réchaud pour lequel il était hors de question d’embarquer du pétrole ou du gaz, vous l’imaginez bien : "L’idée qu’on a trouvée c’est de le faire fonctionner à l’alcool à brûler qui est fabriqué à partir de bois, donc c’est durable et bio-sourcé ! Pour moi, il faut de la technologie. Mais il faut essayer d’utiliser une technologie qui consomme peu d’énergie, donc efficiente. Et essayer de produire cette énergie soi-même. Tant que c’est possible, avec du vent et du soleil par exemple."

Départ ce 16 septembre. Reste maintenant à boucler le tour du monde. Six mois d’une aventure humaine et écologique. "Je ne dis pas que mon bateau est aussi confortable qu’un grand bateau de croisière. Mais pour être heureux et faire de la voile, c’est largement suffisant. Finalement, ce n’est qu’un rêve. Mais je pense qu’avec l’énergie des rêves, on peut déplacer des montagnes."