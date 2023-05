Edouard Collin, alias Mathias de "Plus belle la vie", fait son retour en télévision dans "Demain nous appartient"

Révélé pour son rôle dans le film "Crustacés et coquillages" en 2005 et à l’affiche depuis quelques années de son propre one man show, Edouard Collin campait dans "Plus belle la vie" le rôle de Mathias Desprez, un prisonnier inculpé à tort pour un crime qu’avait en fait commis son ex-beau-frère.

Un rôle très différent de celui qu’il interprétera dans "Demain nous appartient", puisqu’il prêtera ses traits à un coach en développement personnel nommé Vince. Noor fera appel à lui pour donner un cours de yoga auquel assisteront Judith et Soraya. Véritable séducteur, ce nouveau personnage profitera de l’occasion pour se rapprocher des filles, quitte à s’attirer les foudres de Gabriel et Jordan…