Figure mythique du drag bruxellois, elle a commencé sa carrière drag " chez Maman " avant d’investir le " Cabaret Mademoiselle ". Edna Sorgelsen a une personnalité terriblement attachante, pleine de folie et d’exubérance. Elle aime beaucoup transmettre à son public et anime par ailleurs les ateliers " Unique en son genre " durant lesquels elle fait des lectures de contes aux enfants qui abordent les thèmes liés au genre, à l’identité et à la tolérance.