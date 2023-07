Editors le 8 mars 2024 au Sportpaleis d'Anvers

Editors et Rock Werchter, c'est le mariage parfait. Cette année, le groupe était à l'affiche du festival pour la huitième fois et la synergie entre les deux fut à nouveau magique ! Le public et la presse ont été littéralement conquis par la prestation quatre étoiles de Tom Smith, de son groupe et, du nouveau venu, Benjamin John Power (alias Blanck Mass).

Ceux qui n'ont pas pu voir Editors à Werchter cette année, auront bientôt une autre chance, car le groupe annonce aujourd’hui ​ un concert en salle au printemps de l’année prochaine. Il se produira en effet le vendredi 8 mars au Sportpaleis d’Anvers. Le groupe compte bien offrir un show explosif à tous ses fans !

Les tickets pour le concert au Sportpaleis sont disponibles à partir du lundi 17 juillet à 11h sur livenation.be au prix de 58,94 € - 53,34 € - 47,75 € (frais de réservation et de mobilité inclus).