Edito : Red Panthers, Red Lions et la dure réalité du sport

Quand on a l’occasion de discuter avec les Red Lions, un mot revient très régulièrement dans leur discours. Pour atteindre les sommets, les détails sont primordiaux. L’écart entre les grandes nations mondiales (Australie, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, Belgique,…) est infime. La finale de l’Euro, sans les champions olympiques belges et champions du monde allemands, le prouve.

Les détails, soit dans la préparation, soit dans le brin de chance nécessaire aux grands exploits, peut faire basculer le destin d’une équipe. Il ne faut jamais oublier qu’ils furent parfois, dans le passé, en faveur des Belges. Ce ne fut pas le cas ici. Sans chauvinisme, les Red Lions étaient plus forts que les Néerlandais en demi-finale mais la dure réalité du sport a démontré, comme cela arrive parfois, que ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Reste que, si trois erreurs individuelles ont été prépondérantes dans l’échec belge, au lendemain de cette déception, aucun joueur ne pointait du doigt un fautif.

Cependant, ils regrettaient tous les quelques pourcents supplémentaires indispensables pour forger une victoire. Felix Denayer confiait que son équipe avait joué à 100% de ses capacités mais que ce n’était pas suffisant. Ils auraient dû jouer à 110%.

Une banale phrase de motivation ? Non. Selon le capitaine des Red Lions, les dix pourcents supplémentaires vous permettent de compenser les erreurs individuelles, les coups de chance de l’adversaire ou les erreurs d’arbitrage en marquant un but en plus (qui aurait sans doute coupé les jambes au Néerlandais lorsque les Belges menaient au score) ou en défendant avec encore plus de hargne.

C’est donc avec un sentiment mitigé que les Red Lions reprendront le chemin de l’entrainement en vue des qualifications pour les Jeux et ensuite Paris 2024.

N’oublions pas non plus qu’avec cette nouvelle médaille, ils affichent un bilan de onze médailles remportées lors des onze derniers tournois majeurs disputés (Euro, mondiaux, Jeux olympiques, Pro-League, depuis 2017 !). Pour ceux qui parlent d’une fin de cycle, de la fin de la génération dorée, on a connu bilan plus inquiétant.

Et puis, gros points positifs de cet Euro, les jeunes intégrés pour ce tournoi – en vue justement d’empêcher la chute des résultats dans le futur – ont parfaitement répondu aux attentes. William Ghislain, Nelson Onana et Arno van Dessel ont gagné leur place dans cette équipe. Et pour eux, cette médaille est la première. On leur souhaite qu’elle ne soit pas la dernière.