Edito : Red Panthers, parole à la défense

A l’heure de tirer le bilan de la phase de groupe, impossible de ne pas se montrer satisfait des prestations de nos Red Panthers. Certes, malgré une bonne prestation, le choc des plats pays a - une nouvelle fois - prouvé la supériorité de l’équipe batave mais, pour le reste, il y a peu à redire des rencontres face à l’Italie et l’Espagne.

Les protégées de Raoul Ehren ont parfaitement géré les événements, ne se mettant jamais en difficulté au marquoir. Une nouvelle preuve des gros progrès affichés, tant psychologiquement que techniquement et physiquement.

Néanmoins, afin de rester objectif, et sans diminuer le mérite belge, l’Italie était clairement deux niveaux en dessous et l’Espagne, parfois cruel bourreau par le passé, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Les Ibériques payent, au prix fort, leur absence en Pro-League (pour raisons budgétaires) et, donc, leur manque de repères internationaux.

Bref, en toute logique, les Red Panthers se retrouvent en demi-finale pour y affronter l’Allemagne.

Fortes du soutien de leur public, les Teutonnes partiront avec un petit plus non négligeable. Notons également que, d’une place, les Allemandes surpassent les Belges au classement mondial (4ème contre 5ème). Et enfin, dans l’histoire, la balance de victoires penche toujours en leur faveur.

Mais les derniers résultats entre les deux nations doivent offrir des perspectives réjouissantes aux Panthers. Sans compter les séances de shoot-outs en Pro-League (simplement prévues pour départager, point bonus à la clé, les nations en cas d’égalité), les Belges ne se sont plus inclinées face aux Allemandes depuis trois ans. Avec deux victoires et quatre partages, difficile de ne pas y voir un ascendant psychologique positif.