Edito : Red Lions, changements gagnants ?

Comme lors de chaque tournoi depuis une petite décennie, les Red Lions débarqueront à l’Euro 2023 avec le statut de potentiel vainqueur final.

Avec, néanmoins, une nouveauté majeure. Si le groupe avait très peu changé depuis le début de leur success-story, le coach Michel van den Heuvel a opéré des choix forts en retenant plusieurs jeunes et, par conséquence, en écartant certains anciens. Notons néanmoins qu’il ne s’agit pas non plus d’une révolution de palais puisque 3 jeunes disputeront leur premier Euro.

Mais le but est clair. Préparer l’avenir avec en point de mire les JO 2024 mais aussi, et sans doute surtout, la Coupe du Monde à domicile en 2026.

Comme toujours, s’ils étaient nombreux à s’inquiéter du peu de renouvellements de la génération dorée, ils ont été tout aussi nombreux à s’étonner une fois le choix effectué. Il est vrai que, dans les absents, peu avaient imaginé Tom Boon en dehors de cette liste.

Jugé hors forme, suite à son retour de blessure, le meilleur buteur du championnat belge et double Stick d’Or en titre, est un cadre de la sélection. La manière d’écarter le Bruxellois a fait beaucoup réagir, même si aucune porte pour le futur n’a été fermée. Mais, en cas de pénurie de buts en Allemagne, aucun doute que le sujet reviendra sur la table.

Reste que, en attendant, le choix est posé et on ne saura que dans quelques jours si ces changements auront été payants en vue des objectifs futurs. Néanmoins, une chose est certaine : sans faire injures aux absents, les Nelson Onana, William Ghislain ou Arno van Dessel ont mérité leur sélection et devront amener toute leur jeunesse à un groupe qui a déjà tout gagné.

Et c’est sans doute aussi le bénéfice attendu de cette petite cure de jouvence. Certains joueurs ont reconnu que, peut-être, la hargne nécessaire pour remporter des titres avaient un peu disparue, que le scénario de la finale mondiale perdue face à l’Allemagne en était la preuve. Rien de plus logique après avoir empilé tant de trophées. On peut espérer que les novices, vierges de tout titre, pourront amener ce petit plus.