Edito : recevoir des CV pour diriger les Diables, c'est bien... appeler les ténors, c'est mieux !

On espère que l'Union Belge et la Task force désignée pour trouver le nouveau sélectionneur en ont conscience. Les cv reçus sont peut-être intéressants mais il faut vraiment viser le top. Notre équipe nationale le mérite. Le signal serait fort. Il ne faut pas rentrer dans le rang. La Belgique ne doit pas à nouveau se faire toute petite et doit jouer la carte cimes. Assumer la dernière décennie, certes sans titre, mais passée au sommet du classement mondial. C'est pour cela qu'il faut démarcher les plus grands, ne pas attendre qu'ils déposent leur candidature. Que ce soit pour le poste de directeur technique ou de coach.

La Belgique a encore de l'ambition ? Il faut qu'elle le montre. Quitte à essuyer l'un ou l'autre refus, il faut qu'elle décroche son téléphone. Certains cadors ne vont jamais déposer un cv. Ils attendent qu'on les désire. Zinedine Zidane est libre ? Tentez le coup! Ah mince, on me dit qu'il ne parle qu'une seule des langues nationales. Mais ça ne posait pas de problème avec Dick Advocaat. Et puis c'est Zidane, b...l ! De toute façon même en français, il ne parle pas beaucoup. Lui, son truc, c'est la victoire.