Edito : Pays-Bas, bis repetita pour les Red Lions ?

Reste que les choses sérieuses commencent vraiment en demi-finale avec cette affiche des plats pays, rendez-vous habituel des grands tournois. Et force est de constater que, lorsque le destin les a rassemblés sur un même terrain, la balance penche en faveur des Belges dans les grandes compétitions. Coupe du monde 2018 et 2023, JO 2016 et 2021, Vanasch & Co se sont à chaque fois imposés.

Seule ombre au tableau : le dernier Euro. Alors qu’ils avaient déjà les yeux rivés sur leur unique objectif de l’année (Les Jeux de Tokyo, finalement remportés), ils s’étaient inclinés en demi-finale face aux Néerlandais, futurs vainqueurs de la compétition et portés par leur public à domicile.

Mais, attention, les bataves ont enclenché une nouvelle dynamique depuis l’arrivée de Jeroen Delmee à leur chevet depuis bientôt deux ans. L’ancien sélectionneur des… Red Lions (2014-2015), a entrepris une refonte de son groupe. Exit les grandes stars (tradition néerlandaise), place à la construction d’une équipe bien organisée et rapide. Avec des résultats à la clé puisque les Néerlandais ont remporté la dernière Pro-League en battant, entre autres, la Belgique a deux reprises (2-4 et… 1-6 !) en juillet dernier.

Il est certain que cette compétition reste moins prestigieuse et un terrain d’expérimentations tactiques. Il est donc hasardeux d’en tirer beaucoup de leçons mais ces résultats négatifs n’en restent pas moins deux gifles aux visages.

Le but des Néerlandais est clair : retrouver les sommets mondiaux dont ils sont absents depuis longtemps (JO 2000 à Athènes, avec Jeroen Delmee sur le terrain).

Une disette pour ce grand pays de hockey qui s’est néanmoins largement consolé au niveau européen en remportant trois des quatre derniers Euro (2015-2017-2021). D’ailleurs, seuls les Red Lions sont parvenus à couper cette série en 2019.

Alors bis repetita ? Oui mais pour qui ?