Edito : Les Red Panthers à l'Euro pour poursuivre l’ascension vers les sommets

Alors que les Red Panthers ont été, si souvent, associées aux échecs, ce temps semble révolu. Depuis 2019 (et un Euro totalement loupé à domicile), les Belges n’ont plus vraiment déçu. Quatre années marquées par une médaille de bronze lors du dernier championnat d’Europe 2021 et un quart de finale en Coupe du monde 2022 (seulement battues par les ogresses néerlandaises).

Une régularité, une stabilité, fruit du travail du staff et de l’apparition d’une jeune génération décomplexée. Hélène Brasseur ou Charlotte Englebert, entre autres, ne portent pas le poids des déceptions passées sur leurs épaules.

Résultat : aujourd’hui 5èmes au ranking FIH, les Red Panthers sont devenues une valeur sûre du hockey mondial, atteignant même une 4ème place historique pour un sport féminin collectif belge, en juin dernier.

Cette ascension s’explique par le regain qualitatif des joueuses mais aussi quantitatif du groupe. En plus des "anciennes", toujours bien présentes pour épauler la jeune garde, le nombre de joueuses capables de porter la vareuse nationale s’est largement étoffé. L’éviction de Ambre Ballenghien, revenue tardivement d’une blessure, en est la preuve. Il n’y a sans doute pas si longtemps, le sélectionneur n’aurait pas envisagé de se passer d’une telle joueuse (meilleure buteuse du défunt championnat belge).