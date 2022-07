Edition spéciale un an après les inondations : "Jusqu'à la dernière victime sinistrée, on essayera d'aider" déclare Elio Di Rupo

Une habitante et fille de victime en colère

Christiane vit à Pepinster depuis 60 ans. Elle a perdu sa maman dans la catastrophe. Elle ne mâche pas ses mots : "Je suis très en colère". Ce jour-là, "On ne nous a pas prévenus". Puis elle aborde la problématique de la reconstruction et des indemnisations : "Quand Elio Di Rupo est venu sur place il y a un certain temps, il nous a dit que tout serait fait dans les 18 mois. (...) C'est un menteur, il me prend pour une sotte". Il y a un an, elle s'est sentie tout simplement abandonnée.