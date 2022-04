"Bye bye la démocratie ?", un débat citoyen hors norme !

Notre démocratie est-elle en danger ?

La méfiance grandit envers le monde politique, l’Etat, les médias. Les différentes crises que nous traversons bouleversent les fondements de notre société. Certains se sentent incompris, abandonnés, voire opprimés. Cette émission spéciale " Bye bye, la démocratie ? " donnera à la parole à ceux qui n’y croient plus, ceux qui doutent, et ceux qui se battent pour faire vivre la démocratie. Notre système politique doit-il évoluer ? Y’a-t-il trop d’élus, sont-ils trop payés ? La démocratie est-elle en danger ? QR Le débat vous propose à vous, citoyen belge, de remettre en question nos élus en leur posant des questions via notre page Facebook, via l'application Opinio mais également en venant directement à leur rencontre, à Namur!

Un format inédit !

Dans cette émission spéciale, Sacha Daout accueillera des personnalités politiques, des citoyens mais aussi des personnalités publiques qui pourront ensemble discuter en face à face, en prime-time, ce mercredi 6 octobre à 20h20 sur La Une.

Comment participer au débat ?

Pour venir confronter nos élus sur les dysfonctionnement de notre démocratie, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous pour vous inscrire et faire partie de notre émission à Namur. Vous pouvez également nous envoyer vos coordonnées à questionreponse@rtbf.be.

Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

À très vite !