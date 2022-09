Edith et Chantal, travailleuses textiles à Mouscron: "Pendant des années, c'est ma mère qui a touché ma paie"

C'était au temps où Mouscron était encore une capitale du textile. Pour faire tourner les usines, on embauchait à tour de bras. Chantal Dumortier et Edith Tanghe y ont commencé leur carrière professionnelle à l'âge de 14 ans. La première s'est réorientée par la suite. La seconde y a consacré 42 ans de sa vie avant de se retirer, pour raisons de santé. Voilà deux histoires parmi d'autres que raconte l'exposition Le textile au fil des femmes, à voir ces 10 et 11 septembre à l’ancienne piscine de Mouscron dans le cadre des journées du patrimoine.

Pour Chantal, ces dix ans passés aux usines Motte restent dans son souvenir "une échappatoire par rapport à une vie familiale sous contrôle, sans beaucoup de libertés". À l'époque, il valait mieux être catholique si on voulait travailler dans cette entreprise. "J'avais des copines à l'école communale qui ne pouvaient pas y aller. Moi, j'étais au Sacré-Cœur". Dans la filature, les hommes et les femmes ne sont pas censés se côtoyer de trop près. "On ne pouvait pas parler ensemble, sous peine de réprimande de la part de la contredame".