Edimbourg : une zone désaffectée transformée en un espace vert ouvert à tous.

Ce projet a pour but de transformer toute cette zone, aujourd'hui désaffectée et en grande partie inaccessible en espaces verts communautaires agréables à vivre et de favoriser la biodiversité. Parmi les améliorations prévues figurent notamment deux nouveaux ponts enjambant la ligne de chemin de fer mais aussi des jardins communautaires et la modernisation d'un terrain de sport et d'un parc de jeux. Dans le cadre de ces travaux, plus de 5000 arbres seront également plantés.

Tout ce nouvel espace sera évidemment réservé aux seules mobilités douces.

Tout le long du parcours, une piste piétonne et cyclable de 4 mètres de large permettra de circuler, en toute sécurité, à pied, à vélo ou encore en fauteuil. Les travaux, qui viennent tout juste de débuter, ne devraient pas s'achever avant avril 2024.

Ce chantier reprend le principe des aménagements réalisés ces dernières années dans de grandes villes comme New York, Milan ou encore Paris consistant à réserver désormais certaines rues ou places aux seuls piétons et cyclistes, au détriment du trafic automobile.