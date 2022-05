Edie Brickell, la Bohémienne du Rock

Avec son groupe The New Bohemians, Edie est propulsée en haut des charts dans les eighties. Depuis plus de trente ans, elle est aussi la femme de Paul Simon. Originaire du Texas, Edie Brickell naît le 10 mars 1966 dans la banlieue de Dallas. Passionnée de littérature, elle rêve de devenir romancière. Elle mettra son talent d’écriture en chanson !

En 1985, accompagnée d’un ami, Edie boit quelques verres dans un pub où très tard dans la nuit, se produit un groupe d’étudiants ; The News Bohemians qui sévit depuis quelques années dans la région. Edie brave sa timidité et les rejoint sur scène. Quelques semaines plus tard, elle devient la chanteuse officielle du groupe ! Le premier album, Shooting Rubberbands at the Stars, sort en 1988. L’album porté par le single "What I Am" remporte un franc succès, il grimpe jusqu’à la dixième place des ventes de disques américaines et est certifié double platine.