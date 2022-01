Edgar Moreau place son nouvel album sous le signe de la "Transmission"

Transmission ? Celle de l’identité juive, évoquée dans toutes les œuvres de ce programme original conçu par Edgar Moreau. Le jeune violoncelliste français propose ainsi des morceaux connus comme Shelomo, rhapsodie hébraïque d’Ernest Bloch qu’il décrit comme "la rencontre majestueuse d’un concerto et d’une symphonie", le Kol Nidrei de Max Bruch ou les mélodies hébraïques de Ravel.

Mais il y a aussi des oeuvres plus rares, jouées avec la même conviction et la même intensité, comme les trois pièces du cycle From Jewish Life de Bloch à nouveau, ou encore le concerto pour violoncelle de Korngold : œuvre rare, écrite initialement pour servir de musique à un film hollywoodien mais développée ensuite dans des proportions qui, sans atteindre celle d’un vrai grand concerto, ne permettent pas moins l’expression d’une profonde sensibilité. Très bel accompagnement de l’Orchestre Symphonique de Lucerne dirigé par Michael Sanderling.

CD Erato