Edgar Kesteloot, ancien conseiller scientifique du Jardin Extraordinaire est décédé

C’est à partir du 03 octobre 1965 qu’Edgar Kesteloot va devenir un personnage connu et apprécié du grand public. Concepteur et conseiller scientifique de la plus ancienne émission de télévision de la RTBF, Le Jardin Extraordinaire. Aux côtés d’Arlette Vincent et de Maryse, Edgar Kesteloot sera durant de nombreuses années, la caution scientifique et pédagogique du Jardin extraordinaire, rôle qu’il partagera avec Paul Galand.

En 2002, anobli par Albert II, il faudra désormais l’appeler Baron Edgar Kesteloot. Dix ans plus tard, en 2012, la commune de Bassenge en province de Liège lui rend un magnifique hommage en donnant son nom à une réserve naturelle située dans le village de Boirs, " la Réserve naturelle baron Edgar Kesteloot ".