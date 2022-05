Edgar Davids devient entraîneur-adjoint de l'équipe des Pays-Bas

La fédération néerlandaise de football (KNVB) a nommé vendredi Edgar Davids au poste d'entraîneur-adjoint de la sélection nationale avec effet immédiat. L'ancien milieu de terrain international, âgé de 49 ans, sera l'un des adjoints Louis van Gaal lors du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Davids remplace Henk Fraser, l'entraîneur du FC Utrecht, qui ne peut plus combiner les deux fonctions.

Davids a joué à l'Ajax, l'AC Milan, la Juventus, le FC Barcelone, l'Inter Milan et Tottenham. Il compte 74 caps et joué trois Euro et un Mondial. En tant qu'entraîneur il a été actif à Barnet (adjoint puis entraîneur-joueur) en Angleterre, à Telstar (adjoint) aux Pays-Bas et à Olhanense (T1) au Portugal.

Les Pays-Bas seront opposés à la Coupe du monde au Qatar, au Sénégal et à l'Équateur dans le groupe A.

Ronald Koeman deviendra le coach des Pays-Bas à l'issue du Mondial.