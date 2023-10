Edgar Allan Poe : près de 175 ans après sa mort surprenante, le mystère plane toujours

Pour comprendre cette situation dans laquelle se trouve Edgar Allan Poe ce 3 octobre 1849, il faut remonter quelques années en arrière. Après des années d’errance, après une carrière militaire clôturée par son renvoi de West Point, après le décès de ses parents biologiques et celui de son frère, tuberculeux et alcoolique, Edgar Allan Poe est un homme qui, dans l’horreur qu’il a traversé, a trouvé une stabilité, en partie grâce à sa femme, Virginia Eliza Clemm Poe, avec qui il est marié depuis 1835.

Elle aide l’homme qu’elle aime à surmonter ses soucis les plus profonds. La constitution de ce foyer aimant a permis au poète de sortir la tête de l’eau. Malgré les difficultés financières de l’auteur, le couple est heureux et vit de choses simples pendant sept années. Mais en janvier 1842, Virginia est atteinte par la tuberculose, qui l'emporte finalement en 1847. Ce décès signe le début d’une descente aux enfers qui va s’achever dans les rues de Baltimore deux ans plus tard. Star de la littérature de son vivant, il n'en restait pas moins un homme torturé par son existence. Après cet énième drame dans sa vie, ses efforts répétés pour se sortir du besoin ne sont pas réellement récompensés. Poe n'est jamais vraiment à l’aise financièrement. C’est tout le paradoxe, car son poème Le Corbeau, l’a pourtant rendu célèbre. La mort de sa femme le condamne à une forme d’exil intellectuel et physique, dans lequel il se renferme par phase. C'est aussi paradoxalement tout ce qui a fait la grandeur de son œuvre : de l’aube au crépuscule de son existence, l’artiste a vécu des moments de drames intenses, qui l’ont poussé dans les pires retranchements émotionnels. Ainsi est né son génie. Dans la douleur et dans la peine.

Pour autant, la cause de son décès reste mystérieuse. Dans ce podcast, L’Heure H se penche donc sur le destin tragique d’Edgar Allan Poe et sur les différentes pistes sur la cause encore inexpliquée de sa mort.